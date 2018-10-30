Президент США Дональд Трамп признался, что хочет вновь "сразиться" в рамках выборов с бывшим госсекретарем страны Хиллари Клинтон. Об этом политик накануне сообщил в ходе беседы с журналистами.

Действующий глава Штатов признался, что ему нравится Клинтон и все остальные кандидаты на пост президента от Демократической партии, передает телеканал Fox News. Именно поэтому, как уточнил Дональд Трамп, он был бы готов провести дебаты с любым кандидатом.

Напомним, ранее Хиллари Клинтон не исключила возможности снова баллотироваться на пост президента США. Политик хочет сделать все, чтобы в Белый дом наконец вошел демократ.