Дональд Трамп хочет вновь "сразиться" с Хиллари Клинтон на выборах
30 октября 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп признался, что хочет вновь "сразиться" в рамках выборов с бывшим госсекретарем страны Хиллари Клинтон. Об этом политик накануне сообщил в ходе беседы с журналистами.
Действующий глава Штатов признался, что ему нравится Клинтон и все остальные кандидаты на пост президента от Демократической партии, передает телеканал Fox News. Именно поэтому, как уточнил Дональд Трамп, он был бы готов провести дебаты с любым кандидатом.
Напомним, ранее Хиллари Клинтон не исключила возможности снова баллотироваться на пост президента США. Политик хочет сделать все, чтобы в Белый дом наконец вошел демократ.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес