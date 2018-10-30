Специалисты Роспотребнадзора предупреждают об угрозе сибирской язвы на Украине

Специалисты Роспотребнадзора предупредили граждан РФ об угрозе сибирской язвы на Украине. Согласно последним данным, в конце октября появилась информация о заражении коровы в Одесской области.

К настоящему моменту нет данных о заболевших среди украинцев. Известно, однако, что в сентябре текущего года в этом же районе заметили вспышку сибирской язвы. Более того, тогда от животного заразились сразу пять человек, передает утром во вторник, 30 октября, РИА "Новости".

Сотрудники Роспотребнадзора, просят россиян учитывать вышеуказанную информацию в ходе планирования поездок на украинскую территорию.