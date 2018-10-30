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Историк предупредил об угрозе новой гражданской войны в США

30 октября 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Историк предупредил об угрозе новой гражданской войны в США
фото: pixabay.com

Британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон заявил, что в США может начаться гражданская война. К такому исходу могут привести следующие президентские выборы в стране.

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Ученый отметил, что в настоящий момент в Штатах развиваются внутренние противоречия, а также существенно обостряется "внутренний конфликт". В своей статье для издания The Sunday Times Фергюсон отметил, что в интернет-сегменте США уже давно идет своеобразная гражданская война и она лишь разгорается с приближением выборов.

По словам историка, отправка взрывных устройств политикам, которые критикуют деятельность действующего американского лидера, позволяет предположить, что новая гражданская война не за горами.

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