Историк предупредил об угрозе новой гражданской войны в США

Британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон заявил, что в США может начаться гражданская война. К такому исходу могут привести следующие президентские выборы в стране.

Ученый отметил, что в настоящий момент в Штатах развиваются внутренние противоречия, а также существенно обостряется "внутренний конфликт". В своей статье для издания The Sunday Times Фергюсон отметил, что в интернет-сегменте США уже давно идет своеобразная гражданская война и она лишь разгорается с приближением выборов.

По словам историка, отправка взрывных устройств политикам, которые критикуют деятельность действующего американского лидера, позволяет предположить, что новая гражданская война не за горами.