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Украинский министр призвал Запад ввести санкции против российских морпортов
30 октября 2018, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский министр Владимир Омелян призвал страны Запада ввести санкции против российских черноморских портов. Министр инфраструктуры Украины заявил, что новые заявления Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, Европейского парламента и Европейской комиссии являются результатом работы украинских властей.
О призыве Омельяна к Западу ввести санкции против российских морских портов пишут украинские СМИ, - сообщает Газета.ру.
Украинский министр искренне выразил надежду, что следующим этапом реакции Запада станет введение санкций в отношении российских портов, расположенных на берегах Черного моря.
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