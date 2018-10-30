Украинский министр призвал Запад ввести санкции против российских морпортов

Украинский министр Владимир Омелян призвал страны Запада ввести санкции против российских черноморских портов. Министр инфраструктуры Украины заявил, что новые заявления Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, Европейского парламента и Европейской комиссии являются результатом работы украинских властей.

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О призыве Омельяна к Западу ввести санкции против российских морских портов пишут украинские СМИ, - сообщает Газета.ру.

Украинский министр искренне выразил надежду, что следующим этапом реакции Запада станет введение санкций в отношении российских портов, расположенных на берегах Черного моря.