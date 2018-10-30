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Пушков рассказал о главной ошибке Меркель
30 октября 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков в минувший понедельник, 29 октября, назвал ключевую ошибку канцлера Германии Ангелы Меркель, которая является причиной быстрого заката ее политической карьеры.
По мнению политика, которое он выразил на своей страничке в социальной сети Twitter, Ангела Меркель допустила огромную ошибку, пустив на немецкую территорию беженцев. Сенатор убежден, что именно это действие повлекло за собой серьзный миграционный кризис.
Так Алексей Пушков прокомментировал решение канцлера ФРГ покинуть пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) и не баллотироваться на эту должность в рамках выборов в 2021 году.
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