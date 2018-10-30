Пушков рассказал о главной ошибке Меркель

Российский сенатор Алексей Пушков в минувший понедельник, 29 октября, назвал ключевую ошибку канцлера Германии Ангелы Меркель, которая является причиной быстрого заката ее политической карьеры.

По мнению политика, которое он выразил на своей страничке в социальной сети Twitter, Ангела Меркель допустила огромную ошибку, пустив на немецкую территорию беженцев. Сенатор убежден, что именно это действие повлекло за собой серьзный миграционный кризис.

Так ​Алексей Пушков прокомментировал решение канцлера ФРГ покинуть пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) и не баллотироваться на эту должность в рамках выборов в 2021 году.