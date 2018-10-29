Лукашенко рассказал, как надо заниматься спортом
29 октября 2018, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, сколько времени ежедневно уделяет спорту, и дал советы, как и где лучше тренироваться молодым спортсменам, «чтоб мужиками быть».
«Я вообще в спортзале не занимаюсь. Предпочитаю тренироваться на свежем воздухе. Это прекрасно, особенно утром. Вышел на улицу. Пробежался. У меня норма – два часа в день, которые я обязательно должен отдать спорту», - рассказал белорусский лидер на встрече с молодежью во Дворце Независимости.
«Утром надо 30-45 минут заниматься спортом. Особенно мужикам, чтоб мужиками быть. Пробежаться, нагрузить ноги, подтянуться, качнуть пресс. Всем советую. За вами дети потянутся», - порекомендовал Лукашенко.
Белорусский президент также пообещал государственную поддержку инициативам по открытию спортивных площадок в стране, сообщает РИА Новости.
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