В США начались масштабные международные учения ядерных сил

США начали ежегодные учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром — 2019», сообщает пресс-служба Стратегического командования ВС США. В рамках маневров будет проведена оценка оперативной готовности подразделений.

Маневры проводятся, чтобы «сдерживать, обнаруживать и при необходимости отражать стратегические атаки против США и их союзников».

Американские военные будут проводить ежегодные учения вместе с войсками Австралии, Великобритании, Дании, Канады и Южной Кореи.