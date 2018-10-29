МИД РФ оценил заявление Болтона о дружбе Армении и России
29 октября 2018, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
МИД РФ прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Во время визита в Ереван он призвал Армению отказаться от исторической дружбы с Россией.
В ходе своего визита в Ереван советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон потребовал от Армении «отказаться от исторических клише в международных отношениях», имея в виду российско-армянскую дружбу. И прорекламировал американское оружие, заявив, что оно «в любом случае лучше российского», говоря об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
В связи с этим в МИД РФ вспомнили более раннее заявление посла США в Армении Ричарда Миллса, который открыто сообщил о том, что Вашингтон поддерживает «определенные группы в Армении».
«Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так», - прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве поведение американских политиков.
В Армении также негативно отреагировали на заявление Джона Болтона, сказав, что «у Еревана нет исторических клише, а есть национальные ценности, отказ от которых недопустим», и попросили не подталкивать общество к войне рекламой оружия, передает РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес