МИД РФ оценил заявление Болтона о дружбе Армении и России

МИД РФ прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Во время визита в Ереван он призвал Армению отказаться от исторической дружбы с Россией.

В ходе своего визита в Ереван советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон потребовал от Армении «отказаться от исторических клише в международных отношениях», имея в виду российско-армянскую дружбу. И прорекламировал американское оружие, заявив, что оно «в любом случае лучше российского», говоря об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

В связи с этим в МИД РФ вспомнили более раннее заявление посла США в Армении Ричарда Миллса, который открыто сообщил о том, что Вашингтон поддерживает «определенные группы в Армении».

«Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так», - прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве поведение американских политиков.

В Армении также негативно отреагировали на заявление Джона Болтона, сказав, что «у Еревана нет исторических клише, а есть национальные ценности, отказ от которых недопустим», и попросили не подталкивать общество к войне рекламой оружия, передает РИА Новости.