СМИ: итальянская мафия объявила полицейскому псу вендетту

В Италии мафиозная организация каморра приговорила к смерти девятилетнего пса, который служит в управлении неапольской полиции. Джек-рассел-терьер по кличке Почо борется с местным наркотрафиком.

Как сообщает газета la Stampa, пес смог обнаружить более двух тонн наркотических веществ, чем мафиози, довольны быть, естественно, не могут, поскольку потеряли таким образом несколько миллионов евро.

В полицейском управлении Неаполя новость о грядущей расправе над Почо РИА Новости назвали преувеличением.