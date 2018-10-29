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СМИ: итальянская мафия объявила полицейскому псу вендетту

29 октября 2018, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: итальянская мафия объявила полицейскому псу вендетту
pixabay.com

В Италии мафиозная организация каморра приговорила к смерти девятилетнего пса, который служит в управлении неапольской полиции. Джек-рассел-терьер по кличке Почо борется с местным наркотрафиком.

Как сообщает газета la Stampa, пес смог обнаружить более двух тонн наркотических веществ, чем мафиози, довольны быть, естественно, не могут, поскольку потеряли таким образом несколько миллионов евро.
В полицейском управлении Неаполя новость о грядущей расправе над Почо РИА Новости назвали преувеличением.

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На НТВ потрясены гибелью Никиты Развозжаева

Все на НТВ глубоко потрясены гибелью корреспнодента телеканала Никиты Развозжаева. Коллектив НТВ принес соболезнования родным Никиты. Журналисту было 25 лет. Сегодня утром его тело нашли около дома.

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Композитор Владимир Бородин погиб в ДТП в Подмосковье

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МИД РФ оценил заявление Болтона о дружбе Армении и России

МИД РФ оценил заявление Болтона о дружбе Армении и России

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СМИ: итальянская мафия объявила полицейскому псу вендетту

СМИ: итальянская мафия объявила полицейскому псу вендетту

В Италии мафиозная организация каморра приговорила к смерти девятилетнего пса, который служит в управлении неапольской полиции. Джек-рассел-терьер по кличке Почо борется с местным наркотрафиком.

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Адвокат Мамаева обратится в прокуратуру после публикации интимных фото

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В ЛНР снайпер уничтожил «горного штурмовика» ВСУ

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На линии фронта в самопровозглашенной Луганской Народной Республике снайпер застрелил «горного штурмовика» ВСУ. Убитый был ветераном карательной операции на Донбассе, воевал с 2014 года.

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«Крылья Советов» проиграли «Зениту» со счетом 0:1

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Звезда КВН Елена Борщева откровенно рассказала о своей семье

Звезда КВН Елена Борщева откровенно рассказала о своей семье

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Видео: исторический центр Венеции затопило

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Два крупнейших российских вуза лишились лицензии

Два крупнейших российских вуза лишились лицензии

Рособрнадзор решил приостановить действие лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВО Московскому технологическому институту. У Института Телевидения и Радиовещания «Останкино» действие лицензии прекращено.

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Росстат зафиксировал снижение рождаемости в России в 2018 году

Росстат зафиксировал снижение рождаемости в России в 2018 году

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По Крымскому мосту через Керченский пролив проехало более 3 млн машин

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Вход в "загробный мир" обнаружили в Мексике

Вход в "загробный мир" обнаружили в Мексике

Просканировав пирамиду Луны в древнем городе Теотиуакане с помощью электротомографии, мексиканские археологи обнаружили на глубине восьми метров туннель, ведущий в подземное помещение длиной в 15 метров.

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К редакции «Новой газеты» неизвестные привезли овец в клетках

К редакции «Новой газеты» неизвестные привезли овец в клетках

В Москве к зданию, в котором располагается редакция «Новой газеты», неизвестные привезли овец в клетках. Животные одеты в жилетки с надписью «Пресса». Это уже не первая акция против издания.

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Ученые считают, что фруктов и овощей всем не хватит

Ученые считают, что фруктов и овощей всем не хватит

На нашей планете выращивается слишком мало фруктов и овощей, чтобы гарантировать здоровое питание всему человечеству. Так утверждают специалисты Гуэлфского университета в Канаде.

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Романтическая вампирская сага "Сумерки" чуть не стала триллером с агентами ЦРУ

В ноябре свое десятилетие отметит популярная вампирская сага «Сумерки», а между тем, мало кто знает, что изначально романтичная молодежная драма задумывалась как динамичный триллер с агентами ЦРУ

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Медики футбольного клуба спасли жизнь женщине на борту самолета‍

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Опубликовано видео редкого осьминога с ушами

Опубликовано видео редкого осьминога с ушами

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Грушко: НАТО возвращает Европу к временам "холодной войны"

Грушко: НАТО возвращает Европу к временам "холодной войны"

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Постоянные члены СБ ООН отказались подписывать договор о запрете ядерного оружия

Постоянные члены СБ ООН отказались подписывать договор о запрете ядерного оружия

Пять стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая РФ, выступили с заявлением против ратификации Договора о запрещении ядерного оружия, и сообщили, что не будут его подписывать.

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Чиновник Минфина открыл стрельбу по соседу

Чиновник Минфина открыл стрельбу по соседу

Один из сотрудников Министерства финансов РФ был задержан в Москве за стрельбу из травматического пистолета. Сообщается, что стрельба произошла 22 октября в районе Измайловского шоссе.

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Медведев поручил Минэнерго добиться заморозки цен на бензин

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Стал известен следующий за Крымом и Донбассом кандидат на отделение от Украины

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Видео: Патриарх Кирилл совершил отпевание Николая Караченцова

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Свадьба по любви стоила японской принцессе титула

Свадьба по любви стоила японской принцессе титула

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Алла Пугачева простилась с Николаем Караченцовым

Алла Пугачева простилась с Николаем Караченцовым

На траурную церемонию прощания с актером Николаем Караченцовым которая проходила 29 октября в театре «Ленком», пришло много известных людей.Среди них была и Алла Пугачева. С великим актером Примадонна простилась молча.

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МИД РФ: Вступление Украины и Грузии в НАТО станет проблемой для России

МИД РФ: Вступление Украины и Грузии в НАТО станет проблемой для России

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Вопрос возвращения рыбаков с "Норда" политизируется, заявила Москалькова

Переговоры с украинской стороной о возвращении на родину российских рыбаков с судна «Норд» оказались безрезультатны, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

//Экономика

Политолог из Киева подсказал России способ убить сельское хозяйство на Украине

Политолог из Киева подсказал России способ убить сельское хозяйство на Украине

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Родные журналиста Развозжаева заберут его тело в Саратов

Родные журналиста Развозжаева заберут его тело в Саратов

Тело журналиста Никиты Развозжаева, погибшего в понедельник, 29 октября, в Москве, заберут в Саратов его родственники. Сотрудник телеканала НТВ, согласно последним данным, будет похоронен на родине.

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Никита Развозжаев умер по пути в больницу в "скорой"

Никита Развозжаев умер по пути в больницу в "скорой"

Уточняются подробности гибели корреспондента НТВ Никиты Развозжаева. Сегодня утром 25-летний мужчина выпал из окна квартиры, которую он снимал на 11 этаже дома в проезде Кадомцева, журналиста нашли еще живым.

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Ученые-онкологи раскрыли ключевые признаки старения организма человека

Ученые-онкологи раскрыли ключевые признаки старения организма человека

Ученые-онкологи раскрыли ключевые признаки старения организма человека, всего девять признаков, свидетельствующих о старении людей. Основные факторы старения объяснил Мануэль Серрано.

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Сильный снегопад в Испании лишил людей электричества

Сильный снегопад в Испании лишил людей электричества

Сильнейший снегопад в Испании привел к серьезным проблемам с электроснабжением. Кроме того, в стране было перекрыто большое количество дорог и железнодорожных путей, а также оказались закрыты порты.

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Сбитый над Донбассом летчик ВСУ рассказал о спасении от плена ополченцев ДНР

Сбитый над Донбассом летчик ВСУ рассказал о спасении от плена ополченцев ДНР

Сбитый в небе над Донбассом летчик Вооруженных сил Украины с позывным «Дед» рассказал о спасении от плена ополченцев самопровозглашенной ДНР. Военнослужащего процитировали российские интернет-СМИ.

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Газета "Аргументы недели" продолжает знакомить своих читателей с кросс-платформенным месенджером Telegram. На этот раз журналист нашего сайта поговорил с создателями крупнейшего финансово-экономического агрегатора в Telegram - каналом Финансовый Караульный.

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Актриса Татьяна Васильева призналась, что поставила крест на картошке и сладком

Актриса Татьяна Васильева призналась, что поставила крест на картошке и сладком

Известная российская актриса Татьяна Васильева призналась, что прилагает огромные усилия для того, чтобы поддерживать себя в форме. 71-летняя знаменитость поставила крест на целом ряде продуктов.

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Пострадавшими от подтоплений признаны более тысячи жителей Сочи

Пострадавшими от подтоплений признаны более тысячи жителей Сочи

В Сочи более тысячи человек признаны пострадавшими от подтопления. Согласно последней информации пресс-службы администрации города, больше всего пострадавших в Адлерском районе – 912 человек.

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Вдова Караченцова: он просил поклонников не плакать

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