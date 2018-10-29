В ЛНР снайпер уничтожил «горного штурмовика» ВСУ

На линии фронта в самопровозглашенной Луганской Народной Республике снайпер застрелил «горного штурмовика» ВСУ. Убитый был ветераном карательной операции на Донбассе, воевал с 2014 года.

«Ночью 28 октября, около 2.00, снайпер застрелил Дмитрия Дария. Это произошло в районе населенного пункта Крымское, Новоайдарский район, Луганская область», - сообщил печальное для ВСУ известие украинский пропагандист Андрей Цаплиенко.

Дмитрий Дарий являлся военнослужащим 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и ветераном антитеррористической операции на Донбассе. Он воевал на стороне ВСУ с 2014 года, а в 2018 году перешел на контрактную службу, сообщает «Русская весна».