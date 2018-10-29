Открылся самый большой в мире аэропорт

Сегодня в Стамбуле открылся крупнейший в мире аэропорт. В торжественной церемонии официального открытия новой воздушной гавани принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На момент открытия пропускная способность нового аэропорта – 90 миллионов пассажиров в год. Через десять лет, когда воздушная гавань выйдет на полную мощность, этот показатель достигнет 200 миллионов человек в год, что позволит почти в два раза превысить трафик в американском аэропорту Атланты, являвшимся крупнейшим до сегодняшнего дня.

Первые рейсы из нового аэропорта будут совершены по внутренним направлениям, затем самолеты из новой воздушной гавани Стамбула отправятся и в зарубежные аэропорты, сообщает Lenta.ru.