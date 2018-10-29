Постоянные члены СБ ООН отказались подписывать договор о запрете ядерного оружия

Пять стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая РФ, выступили против ратификации Договора о запрещении ядерного оружия, и заявили, что не будут его подписывать.

Договор о запрещении ядерного оружия противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия и не учитывает ключевые проблемы, которые необходимо решить для достижения устойчивого и глобального ядерного разоружения. С таким заявлением выступили сегодня Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.

«Мы твердо считаем, что лучший способ достижения мира без ядерного оружия – это поэтапный процесс, учитывающий ситуацию в области международной безопасности. Этот проверенный подход к ядерному разоружению дал ощутимые результаты, включая глубокие сокращения мировых арсеналов ядерного оружия», - говорится в совместном заявлении пяти стран-участников ДНЯО.

В этом совместном заявлении Договор о запрещении ядерного оружия подвергается резкой критике. Вместе с тем государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия подтвердили свою приверженность положениям подписанного 50 лет назад договора, сообщается на сайте МИД РФ.