Закарпатская область, в которой проживает венгерская община, может повторить судьбу отделившихся от Украины Крыма и непризнанных республик Донбасса. С таким прогнозом выступил представитель правительства соседнего государства Георгий Тука.

Как полагает киевский чиновник, Крым, Донецк и Луганск вышли из состава страны, потому что в этих регионах отсутствовала политика центральной власти. По этой же причине может отколоться от Украины и Закарпатье, заявил Тука.

Отечественный эксперт Богдан Безпалько, прокомментировавший высказывание Георгия Туки в разговоре с корреспондентом RT, отметил, что современная Украина является «лоскутным одеялом». Предотвратить расползание страны, по мнению Безпалько, способна федерализация.

Ранее в понедельник сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко предрек катастрофические результаты водной блокады Крыма для Украины.