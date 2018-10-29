Свадьба по любви стоила японской принцессе титула

Сегодня императорский дом Японии сократился на одного человека. Японская принцесса Аяко Такамадо вышла замуж за офисного работника. Эта свадьба стоила ей титула, но она все равно счастлива.

Сегодня в древнем синтоистском храме Мэйдзи в Токио состоялась церемония бракосочетания принцессы Аяко Такамадо и офисного работника Кэя Мориты. Свадьба сочетала в себе средневековые традиции и современные элементы. Например, 28-летняя невеста была одета в традиционный японский свадебный наряд, а 32-летний жених был во фраке. Обряд бракосочетания был проведен по синтоистскому ритуалу, но при этом молодожены обменялись кольцами на западный манер.

Согласно традиции японского императорского дома, женщина, выходящая замуж за члена императорской семьи, автоматически становиться ее частью. А вот если женщина из императорской семьи выходит замуж за человека, не принадлежащего к знатному сословию – она теряет свой статус. Аяко Такамадо заявила после свадебной церемонии, что счастлива, несмотря на потерю титула, а ее избранник пообещал помочь ей привыкнуть к жизни обычных людей. тем не менее, согласно японскому законодательству, к свадьбе принцессы из казны было выделено 107 миллионов йен в качестве приданого, сообщает ТАСС.