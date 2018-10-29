Переговоры с украинской стороной о возвращении на родину российских рыбаков с судна «Норд» оказались безрезультатны, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Российские рыбаки с судна «Норд» с марта месяца и до настоящего времени не допускаются домой. Переговоры с моей украинской коллегой Людмилой Денисовой, к сожалению, не дали результата, поскольку этот вопрос постоянно политизируется», - рассказала Татьяна Москалькова.

Российский омбудсмен призвала власти и общество Украины оценить происходящие вокруг траулера «Норд» события с точки зрения нарушения прав человека и международных норм, добавив, что украинские власти препятствуют воссоединению семей, не отпуская российских моряков на родину, сообщает РИА Новости.