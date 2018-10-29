Сбитый над Донбассом летчик ВСУ рассказал о спасении от плена ополченцев ДНР

Сбитый над Донбассом летчик Вооруженных сил Украины с позывным «Дед» рассказал о спасении от плена ополченцев самопровозглашенной ДНР. Военнослужащего процитировали российские интернет-СМИ.

По словам «Деда», во время одного из боевых вылетов его истребитель МиГ-29 был поражен ракетой, выпущенной ПВО защитников Донбасса. Пилот покинул самолет, воспользовавшись системой катапультирования.

После приземления украинский военный снял парашют и скатился на дно глубокого оврага, в котором росли густые кусты. Вскоре появились бойцы ополчения. Как рассказал «Дед», они принялись стрелять по оврагу и требовать от противника, чтобы тот вышел.

Летчик ВСУ данное требование проигнорировал. Через некоторое время ополченцы ушли, и «Дед» выбрался из своего укрытия, пишет сетевое издание «Взгляд».

Ранее в понедельник сообщалось, что воюющая в Донбассе армия Украины взяла на вооружение тактику запрещенной в России террористической группировки ИГ.