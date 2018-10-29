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Сбитый над Донбассом летчик ВСУ рассказал о спасении от плена ополченцев ДНР
29 октября 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Сбитый над Донбассом летчик Вооруженных сил Украины с позывным «Дед» рассказал о спасении от плена ополченцев самопровозглашенной ДНР. Военнослужащего процитировали российские интернет-СМИ.
По словам «Деда», во время одного из боевых вылетов его истребитель МиГ-29 был поражен ракетой, выпущенной ПВО защитников Донбасса. Пилот покинул самолет, воспользовавшись системой катапультирования.
После приземления украинский военный снял парашют и скатился на дно глубокого оврага, в котором росли густые кусты. Вскоре появились бойцы ополчения. Как рассказал «Дед», они принялись стрелять по оврагу и требовать от противника, чтобы тот вышел.
Летчик ВСУ данное требование проигнорировал. Через некоторое время ополченцы ушли, и «Дед» выбрался из своего укрытия, пишет сетевое издание «Взгляд».
Ранее в понедельник сообщалось, что воюющая в Донбассе армия Украины взяла на вооружение тактику запрещенной в России террористической группировки ИГ.
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