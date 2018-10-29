Оптическая иллюзия с черным котом рассмешила пользователей сети

Пользователей сети рассмешила новая оптическая иллюзия, ключевой фигурой которой является черный кот. Фотография вызвала споры, поскольку люди не сразу заметили, что именно запечатлено на снимке.

На фото можно увидеть кота, который снизу вверх смотрит на фотографа. Животное слегка наклонило голову, вследствие чего его ухо стало напоминать птичий клюв.





Многие пользователи отметили, что сначала заметили на снимке ворона и лишь впоследствии поняли, что на самом деле это черный кот.

Интересно, что даже программа для распознавания лиц на кадрах не смогла дать правильный ответ и "решила", что перед ней американский ворон.