Оптическая иллюзия с черным котом рассмешила пользователей сети
29 октября 2018, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователей сети рассмешила новая оптическая иллюзия, ключевой фигурой которой является черный кот. Фотография вызвала споры, поскольку люди не сразу заметили, что именно запечатлено на снимке.
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