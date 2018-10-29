Эксперт констатировал крах правящей партии Грузии

Никто из кандидатов на пост президента Грузии не смог набрать более 50% голосов. Из-за этого главу страны предстоит выбрать во втором туре. Об этом сообщают РИА Новости.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе констатировал крах правящей партии, пишет НСН.

«“Мечта”, правящая группировка, вложила колоссальный финансово-административный ресурс в это дело, поддерживая так называемого независимого кандидата Зурабишвили. У неё финансирование в четыре раза больше, чем у Вашадзе. Когда ходишь по Тбилиси или едешь по Грузии, складывается впечатление, что выбирают только Зурабишвили. И на этом фоне она с трудом на какие-то проценты обошла Вашадзе. Это полный крах», - отметил эксперт.