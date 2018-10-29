СМИ: Ангела Меркель покинет высокий пост
29 октября 2018, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 29 октября, в СМИ появилась информация о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель покинет высокий пост. Согласно последней информации, речь идет о должности председателя партии ХДС.
Подчеркивается, что Меркель не намерена баллотироваться на вышеуказанный пост. Об этом она якобы лично сообщила в рамках заседания партии Христианско-демократического союза, передает Bild. При этом политик планирует по-прежнему оставаться канцлером Германии.
Напомним, Ангела Меркель руководит партией ХДС в течение последних восемнадцати лет – с апреля 2000 года.
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