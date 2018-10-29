Найдены тела шести пассажиров самолета, упавшего у берегов Индонезии

Тела шести пассажиров, погибших в ходе крушения Boeing 737 у берегов Индонезии, обнаружили в понедельник спасатели. К настоящему моменту останки людей уже доставлены в порт Танджунг Приок.

Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии отмечает, что на месте падения воздушного судна также нашли несколько паспортов, водительских удостоверений и банковских карт. Сейчас специалисты занимаются поиском бортовых самописцев, передает РИА "Новости".

Напомним, в ходе авиакатастрофы, согласно предварительным данным, погибли 189 человек. Причина случившегося устанавливается.