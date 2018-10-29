Благосостояние белорусов улучшается перед президентскими выборами

С 1 ноября пенсии белорусов увеличатся на 5,3% и достигнут 180 долларов США. Это уже третье за этот год повышение пенсий. После очередных майского и августовского повышения реальные доходы белорусских пенсионеров увеличились на 8%.



То же самое происходит в последнее время и с зарплатами трудящихся. Они стремятся к вожделенной цифре в 1000 белорусских рублей, но пока не достигли заветного максимума, а это в пересчёте 470 американских долларов. Административные меры пока не помогли приблизиться к этой планке в результате колебаний курсов иностранных валют. И если раньше президент Лукашенко призывал своих граждан жить по средствам, то за два года до президентских выборов и за год до парламентских экономическая прагматика уступает место политическому популизму.



По мнению экспертов Евразийского банка развития, возросшие доходы белорусы потратят на приобретение импорта, тем самым ухудшат платежный баланс страны. И это заставляет кредиторов задуматься об изменении условий очередного транша Белоруссии в 200 млн долларов.



