Путин выразил соболезнования в связи гибелью людей в Индонезии

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 29 октября, выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индонезии. Пассажирский самолет сегодня утром упал в воду через 13 минут после взлета.

Президент России в телеграмме своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо заявил, что россияне разделяют скорбь всех, кто потерял родных и близких людей в ходе крушения Boeing, передает RT . Путин подчеркнул, что желает стойкости и мужества всем, пережившим трагедию.

Ранее сегодня стало известно, что в результате случившегося погибли 189 человек. На месте крушения был найден взорвавшийся топливный бак.