Состояние ста богатейших людей Украины за год выросло в двенадцать раз, представители крупного бизнеса сконцентрировали в своих руках 37,5 млрд долларов, половину госдолга страны. Такие данные озвучила Ольга Богомолец, депутат Верховной Рады.

Парламентарий отметила, что «молниеносное обогащение горстки избранных» происходит на фоне обнищания населения. Согласно оценке Богомолец, которую процитировала «Независимая газета», в настоящее время ситуация в стране намного хуже, чем в период правления президента Виктора Януковича.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд обвинили в развале украинской экономики. Такое заявление сделал киевский политик Виктор Медведчук.