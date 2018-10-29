Противостоящая ДНР и ЛНР армия Украины взяла на вооружение тактику войны в Сирии

Вооруженные силы Украины, выполняющие боевые задачи на востоке страны, применяют тактику войны в Сирии. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание «Русская весна» пишет, что киевские силовики используют для нанесения ударов по территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР дроны. Летательные аппараты сбрасывают на Донбасс гранаты ВОГ-25, которые военные ВСУ прикрепляют к беспилотникам кустарным способом. Подобным образом действуют в Сирии боевики запрещенной в России экстремистской организации ИГ, отмечается в процитированном материале.

Ранее в понедельник сообщалось, что на Украине объяснили необходимость немедленной организации наступательной операции против Донецка и Луганска. С соответствующим заявлением выступил киевский полковник Вячеслав Власенко.