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Противостоящая ДНР и ЛНР армия Украины взяла на вооружение тактику войны в Сирии
29 октября 2018, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины, выполняющие боевые задачи на востоке страны, применяют тактику войны в Сирии. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.
Издание «Русская весна» пишет, что киевские силовики используют для нанесения ударов по территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР дроны. Летательные аппараты сбрасывают на Донбасс гранаты ВОГ-25, которые военные ВСУ прикрепляют к беспилотникам кустарным способом. Подобным образом действуют в Сирии боевики запрещенной в России экстремистской организации ИГ, отмечается в процитированном материале.
Ранее в понедельник сообщалось, что на Украине объяснили необходимость немедленной организации наступательной операции против Донецка и Луганска. С соответствующим заявлением выступил киевский полковник Вячеслав Власенко.
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