В Индонезии заявили, что в ходе крушения Boeing никто не выжил
29 октября 2018, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель национального агентства Индонезии по преодолению ЧС утром в понедельник, 29 октября, сообщила, что в ходе крушения воздушного судна Boeing 737 MAX у берегов страны никто не выжил.
В агентстве подчеркнули, что авиакатастрофа унесла жизни 181 пассажира, двух пилотов и шести членов экипажа, передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, самолет авиакомпании Lion Air, который выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра, сегодня рано утром упал в море. Через несколько минут после вылета из аэропорта командир запросил посадку, однако почти сразу летательный аппарат пропал с радаров. Обломки Boeing находятся на глубине 30 – 40 метров.
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