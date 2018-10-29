В Индонезии заявили, что в ходе крушения Boeing никто не выжил

Представитель национального агентства Индонезии по преодолению ЧС утром в понедельник, 29 октября, сообщила, что в ходе крушения воздушного судна Boeing 737 MAX у берегов страны никто не выжил.

В агентстве подчеркнули, что авиакатастрофа унесла жизни 181 пассажира, двух пилотов и шести членов экипажа, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, самолет авиакомпании Lion Air, который выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра, сегодня рано утром упал в море. Через несколько минут после вылета из аэропорта командир запросил посадку, однако почти сразу летательный аппарат пропал с радаров. Обломки Boeing находятся на глубине 30 – 40 метров.