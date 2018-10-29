Озвучен прогноз о катастрофических результатах водной блокады Крыма для Украины

Водная блокада российского Крыма, организованная Киевом, приведет к катастрофическим результатам для контролируемых властями Украины территорий. Такой прогноз озвучил Алексей Журавко, ранее занимавший кресло депутата Верховной Рады.

Политик отметил, что решение перекрыть Северо-Крымский канал в ответ на включение полуострова в состав РФ было ошибочным. Блокада ударила не только по воссоединившемуся с Россией Крыму, но и самой Украине, констатировал Журавко.

По словам экс-парламентария, в настоящее время из-за нехватки пресной воды в Херсонской области падает урожайность, соль «наступает» на плодородные земли. В будущем юг Украины ждет экологическая катастрофа, он превратится в безжизненную пустыню, предрек политик.

Алексей Журавко полагает, что предотвратить бедствие должны местные жители. Им следует заставить власть открыть канал, процитировал бывшего депутата «ПолитНавигатор».