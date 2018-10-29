СМИ: британская разведка знала о планах похищения журналиста Хашукджи

Сегодня стало известно, что разведка Британии могла знать о планах похищения журналиста Джамаля Хашукджи саудовскими спецслужбами. Лондон якобы перехватил обсуждения разведчиков из Саудовской Аравии.

Из разговоров сотрудников разведки следовало, что они получили приказ похитить журналиста газеты The Washington Post и доставить его в Эр-Рияд. Как сообщает kp.ru, при этом уточнялось, что если Хашукджи окажет сопротивление, то похитители будут иметь "пространство для маневра".

Есть информация о том, что приказ о похищении мужчины отдал не наследный принц Саудовской Аравии, а некто из его окружения, передает Daily Express.