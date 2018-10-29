В упавшем Boeing 737 находились 20 сотрудников министерства финансов Индонезии
29 октября 2018, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в понедельник, 29 октября, стало известно, что на борту потерпевшего крушение Boeing 737 находились сотрудники Министерства финансов Индонезии. Ранее сообщалось, что самолет упал в море.
К настоящему моменту в Минфине страны подтвердили, что в потерпевшем крушение воздушном судне находились 20 чиновников ведомства, передает РИА "Новости".
Известно, что экипаж самолета Lion Air запросил посадку почти сразу после взлета, однако почти сразу после этого пропал с радаров. Согласно последним данным, в настоящий момент обломки летательного аппарата находятся на глубине 30 – 40 метров. Ведется поисковая операция.
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