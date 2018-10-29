Киевский полковник объяснил необходимость срочного наступления ВСУ на Донбасс

Вооруженные силы Украины должны немедленно начать наступление в зоне конфликта на востоке страны. С таким призывом выступил киевский полковник Вячеслав Власенко.

Некоторое время назад Власенко выложил в социальной сети Facebook пост, в котором заявил, что Россия якобы постепенно захватывает Азовское море. По мнению Власенко, чтобы предотвратить данный сценарий, украинской армии необходимо срочно начинать наступательную операцию на суше. Киевские силовики должны ударить в направлении Донецка и Луганска, полагает полковник.

Украинские политики неоднократно обвиняли РФ в помощи противостоящим ВСУ ополченцам Донбасса. Официальная Москва эти утверждения опровергает.

Ранее в понедельник сообщалось, что в соседнем государстве представили стратегию победы в войне с непризнанными ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление сделал парламентарий Виктор Чумак, планирующий баллотироваться на пост президента Украины.