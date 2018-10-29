СМИ назвали главные угрозы для американских военных баз в Европе

Центр стратегических и бюджетных оценок США провел исследования и выяснил, что РФ и Китай создают запасы управляемого оружия, которое может представлять опасность для американских военных баз в Европе.

Согласно последней информации сотрудников издания The National Interest, Россия и КНР продолжают активно наращивать военную мощь.

В американском Министерстве обороны полагают, что самая серьезная угроза для баз Соединенных Штатов Америки, которые расположены на территории Европы, исходит от российских ракетных комплексов "Искандер", а также от гиперзвуковых комплексов "Кинжал".