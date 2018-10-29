Пушков оценил критику в адрес Меркель за хорошее отношение к Путину и Эрдогану
29 октября 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в понедельник высказался о критике Ангелы Меркель за то, что она проявила "чрезмерное" дружелюбие к президентам России и Турции.
Ранее некоторые немецкие политики и журналисты возмутились поведением канцлера ФРГ, которая держала за руки Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter отметил, что критики способны только на болтовню и не могут искать варианты решения проблем. По словам сенатора, без действий Путина и Эрдогана, ни Германия, ни Евросоюз в целом не смогут уладить конфликт в Сирии. Ангела Меркель уже поняла, что количество беженцев уменьшится только в том случае, если наступит мир, поэтому ведет себя дружелюбно.
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