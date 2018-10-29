На Украине раскрыли стратегию победы в войне с отколовшимся от Киева Донбассом
29 октября 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Кандидат на пост президента Украины Виктор Чумак заявил, что в случае выигрыша выборов главы государства намерен одержать победу в войне с отколовшимися от Киева ДНР и ЛНР. Высказывания депутата Верховной Рады процитировали российские интернет-СМИ.
По словам украинского парламентария, его стратегия победы включает в себя несколько элементов. Первый – «железная военная политика». После прихода к власти Чумак собирается создать Вооруженные силы, готовые дать отпор противнику.
Вторая часть стратегии претендента на должность лидера соседней страны – действия на международной арене, пишет сетевое издание ФАН. Чумак считает, что западные партнеры Запада должны продолжить курс на изоляцию России, которая якобы является агрессором по отношению к Украине.
Ранее «Аргументы недели» рассказали, как на территории Донбасса работают киевские спецслужбы.
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