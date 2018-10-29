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Экипаж упавшего в Индонезии Boeing запросил посадку сразу после взлета
29 октября 2018, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]
Рано утром в понедельник, 29 октября, власти Индонезии заявили, что командир воздушного судна авиакомпании Lion Air, который разбился ранее неподалеку от острова, запросил посадку сразу после взлета.
Официальный представитель главного управления гражданской авиации Страны тысячи островов Синду Рахаю заявил, что сразу после этого связь с самолетом прервалась и он пропал с радаров, передает kp.ru.
Cотрудники индонезийского агентства по поиску и спасению сообщили, что обнаружили точное место крушения летательного аппарата. К настоящему моменту найдены обломки воздушного судна, а также личные вещи пассажиров, сообщает издание The Guardian.
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