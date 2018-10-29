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Обвал на шахте в Китае унес жизни 19 человек
29 октября 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Обвал произошел на одной из угольных шахт в китайской провинции Шаньдун. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли не менее девятнадцати человек.
Происшествие случилось еще 20 октября в уезде Юньчэн округа Хэцзэ. В момент обвала под землей находились 334 человек, 312 из которых смогли самостоятельно выбраться. Еще 22 горняка остались в шахте.
Как уточняет РИА "Новости", в ходе спасательной операции был спасен только один шахтер. Еще двое до сих по считаются пропавшими без вести.
Ранее поступала информация о тринадцати погибших.
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