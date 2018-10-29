Обвал на шахте в Китае унес жизни 19 человек

Обвал произошел на одной из угольных шахт в китайской провинции Шаньдун. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли не менее девятнадцати человек.

Происшествие случилось еще 20 октября в уезде Юньчэн округа Хэцзэ. В момент обвала под землей находились 334 человек, 312 из которых смогли самостоятельно выбраться. Еще 22 горняка остались в шахте.

Как уточняет РИА "Новости", в ходе спасательной операции был спасен только один шахтер. Еще двое до сих по считаются пропавшими без вести.

Ранее поступала информация о тринадцати погибших.