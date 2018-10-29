Германия возмущена фото Меркель с Эрдоганом и Путиным

Немецкая общественность возмущена фотографией канцлера Германии Ангелы Меркель с президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Меркель, Путин, Эрдоган и президент Франции и Эммануэль Макрон сфотографировались в Стамбуле во время саммита по Сирии.

Меркель рассмешила сеть вопросом в "сибирском пальто" Путина

Меркель на фото стоит в окружении Путина и Эрдогана, и все четверо держатся за руки. Фотография возмутила не только журналистов газеты Bild, но и социальные сети.

В Bild опубликована статья "Должна ли Меркель держаться за руки с Путиным и Эрдоганом?". Как отметило издание, фотография задела многих. Автор статьи пишет, что саммит не дал конкретных результатов, а фото глав четырех государства возмущает. Bild отмечает, что Эрдоган и Путин обвиняются в нарушениях прав человека в Турции и в России соответственно.

Журналист Bild Джулиан Репке добавил в свою статью мнение немецкого политика Кансу Оздемир, которая написала в сети, что ее "тошнит" от того, что Меркель пожимает "кровавую руку" Эрдогана и "выстилает перед ним красную дорожку".

Ранее Меркель критиковали за букет, который ей вручил Путин.

В Стамбуле 27 октября состоялась встреча Президента России Владимира Путина, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Эммануэля Макрона.