Подозрительный пакет был найден у посольства РФ в Вашингтоне

Вечером в минувшую субботу, 27 октября, в полицию сообщили, что у здания посольства России в США обнаружен подозрительный пакет. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место инцидента.

Сотрудница пресс-службы полиции Вашингтона Карима Биляль впоследствии заявила, что специалисты, прибывшие к диппредставительству, тщательно проверили странный сверток и выяснили, что внутри нет никаких опасных материалов, передает РИА "Новости".

В российском посольстве отказались комментировать информацию о том, что неподалеку от здания был найден подозрительный пакет.