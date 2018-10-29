Подозрительный пакет был найден у посольства РФ в Вашингтоне
29 октября 2018, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в минувшую субботу, 27 октября, в полицию сообщили, что у здания посольства России в США обнаружен подозрительный пакет. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место инцидента.
Сотрудница пресс-службы полиции Вашингтона Карима Биляль впоследствии заявила, что специалисты, прибывшие к диппредставительству, тщательно проверили странный сверток и выяснили, что внутри нет никаких опасных материалов, передает РИА "Новости".
В российском посольстве отказались комментировать информацию о том, что неподалеку от здания был найден подозрительный пакет.
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