На выборах президента Грузии лидирует Саломе Зурабишвили
28 октября 2018, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Грузии завершились выборы президента, на участках начался подсчет голосов. Пока по итогам голосования лидером в гонке за пост главы государства стал независимый кандидат Саломе Зурабишвили.
Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного грузинской компанией «Психопроект», сообщает ТАСС. Голосование на избирательных участках завершилось в 19.00 мск.
Победителем станет кандидат, набравший свыше 50% голосов. Это были последние выборы путем прямого голосования: с 2023 года главу Грузии будет избирать парламент.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес