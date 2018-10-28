На выборах президента Грузии лидирует Саломе Зурабишвили

В Грузии завершились выборы президента, на участках начался подсчет голосов. Пока по итогам голосования лидером в гонке за пост главы государства стал независимый кандидат Саломе Зурабишвили.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного грузинской компанией «Психопроект», сообщает ТАСС. Голосование на избирательных участках завершилось в 19.00 мск.

Победителем станет кандидат, набравший свыше 50% голосов. Это были последние выборы путем прямого голосования: с 2023 года главу Грузии будет избирать парламент.