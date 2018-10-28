В Киеве призвали жителей Краматорска не выходить из дома
28 октября 2018, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские военные попросили жителей не выходить на улицу без крайней необходимости, а также иметь при себе документы, удостоверяющие личность, во время поездок в другие районы Краматорска.
Пресс-центр операции объединенных сил Украины в Facebook сообщил, что украинские силовики проведут 31 октября и 1 ноября в городе Краматорске Донецкой области превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.
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