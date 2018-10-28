Украинский депутат вызвал милицию на «Дискотеку 80-х» из-за галстуков

Депутат Верховной рады Владимир Арьев вызвал милицию из-за посетителей концерта, посвященного дискотеке 80-х годов, в пионерских галстуках. Об этом парламентарий написал в Facebook.

Украинский политик, посетивший данное мероприятие совместно с супругой, так и не смог отдохнуть: как оказалось, ему помешали посетители вечеринки в пионерских галстуках.

"Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой", - рассказал депутат в соцсети.

Кроме того, глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы снял возмутителей спокойствия на видео. После приезда правоохранителей он покинул концерт.



