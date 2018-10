В Сети иронизируют над взаимоотношениями Трампа и зонта

Пользователи социальных сетей не на шутку раззадорились, обсуждая видео, на котором глава Вашингтона Дональд Трамп принял решение не брать с собой в салон самолета укрывавший его от непогоды зонт.

На записи видно, как американский лидер, поднявшись по трапу самолета, не стал закрывать зонт, который держал в руках, а просто оставил его у входа на борт воздушного судна.

"Счастливые зонтов не забирают!", "Ну в самолете же дождя нет!", "Не царское это дело зонты складывать", "Некогда было возиться, очень спешил, наверное", - комментируют пользователи.

Напомним, это не первый необычный случай президента США с данным устройством. Ранее общественность обсуждала, по меньшей мере, два курьезных момента.

В июне сеть Интернет заполонили снимки, на которых Дональд Трамп находится под зонтом в то время как его супруга и сын остались предоставлены стихии.

Британский актер Колин Макфарлэйн тогда поиронизировал, что для Трампа прическа важнее, чем здоровье жены и сына, которые мокли под дождем на пронизывающем ветру.

Позднее пользователи вволю насмотрелись на видеозапись, где президент США безуспешно пытается справиться с зонтом, вырываемым из его рук мощными порывами ветра.

Donald Trump boards Air Force One in the rain holding a large umbrella — wife and son trail behind pic.twitter.com/esWTEr7lvR