В Сети иронизируют над взаимоотношениями Трампа и зонта
28 октября 2018, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи социальных сетей не на шутку раззадорились, обсуждая видео, на котором глава Вашингтона Дональд Трамп принял решение не брать с собой в салон самолета укрывавший его от непогоды зонт.
На записи видно, как американский лидер, поднявшись по трапу самолета, не стал закрывать зонт, который держал в руках, а просто оставил его у входа на борт воздушного судна.
"Счастливые зонтов не забирают!", "Ну в самолете же дождя нет!", "Не царское это дело зонты складывать", "Некогда было возиться, очень спешил, наверное", - комментируют пользователи.
Напомним, это не первый необычный случай президента США с данным устройством. Ранее общественность обсуждала, по меньшей мере, два курьезных момента.
В июне сеть Интернет заполонили снимки, на которых Дональд Трамп находится под зонтом в то время как его супруга и сын остались предоставлены стихии.
Британский актер Колин Макфарлэйн тогда поиронизировал, что для Трампа прическа важнее, чем здоровье жены и сына, которые мокли под дождем на пронизывающем ветру.
Позднее пользователи вволю насмотрелись на видеозапись, где президент США безуспешно пытается справиться с зонтом, вырываемым из его рук мощными порывами ветра.
Дональд Трамп и Зонт №1 pic.twitter.com/gXN8gghN6R— Internet TV online (@Internet_TV_onl) 28 октября 2018 г.
Donald Trump boards Air Force One in the rain holding a large umbrella — wife and son trail behind pic.twitter.com/esWTEr7lvR— Jon Levine (@LevineJonathan) 27 февраля 2018 г.
This is... not how an umbrella works. #MAGA pic.twitter.com/9IqU9Kya2p— Aaron Rupar (@atrupar) 29 апреля 2018 г.
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