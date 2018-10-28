Рейтинг правящего блока Меркель упал до рекордной отметки

Результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты Bild am Sonntag, показали, что рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель продолжает падать.

На сегодняшний день за консерваторов готовы отдать свои голоса 24% жителей ФРГ - это на один процентный пункт меньше, чем неделей ранее. А в начале октября эта цифра равнялась 27%.

При этом, партия "Зеленых" набрала 20%, что на один процент выше, чем на предыдущей неделе. По мнению издания, за семь лет это самый высокий для партии показатель.

На третьей строчке расположилась националистическая партия AfD ("Альтернатива для Германии"). Ее популярность на текущий момент выросла до 16% (так же на 1% за неделю).