Власти Китая запретят туристам фотографироваться с пандами

Власти китайской провинции Сычуань запретили заповедникам и центрам, где содержатся большие панды, подпускать туристов к животным. Фотографироваться с ними и кормить их отныне запрещено.

Автором запрета является Управление лесного хозяйства провинции Сычуань. Оно пошло навстречу защитникам панд в Китае, которые долгое время боролись за запрет коммерческой деятельности вокруг панд.

В центре по разведению больших панд на юго-западе Китая с посетителей брали тысячу юаней (это примерно 9 тысяч рублей) за фотографию с животным. Центр эту информацию опровергает.

Однако защитники животных бились за сведение на нет близкого общения панд с туристами, так как находящиеся на грани исчезновения животные получают редкие болезни после контакта с людьми.