Глава Крыма Аксенов считает украинский народ братским

Глава Крыма Сергей Аксенов считает украинцев братским народом. 28 октября на Украине отмечается День освобождения от немецко-фашистских захватчиков во время Великой отечественной войны.

Аксенов поздравил украинский народ, назвав уроженцев Украины, внесших свой вклад в Великую Победу, настоящими народными героями.

"Сегодня мы вместе с нашими украинскими братьями вспоминаем уроженцев Украины, внесших свой вклад в Великую Победу над мировым злом. Они и есть настоящие народные герои. Маршалы Павел Рыбалко и Семён Тимошенко. Генерал Иван Черняховский", - написал Аксенов пост в Facebook и перечислил героев: "Трижды герой Советского Союза, воздушный ас Иван Кожедуб. Легендарный партизанский командир Сидор Ковпак, легендарный разведчик Евгений Березняк – «майор Вихрь». Гроза бандеровцев Павел Судоплатов". "Этот список можно продолжать и продолжать. Это наши общие герои, наша общая история", - подчеркнул глава Крыма.

Аксенов напомнил: "Около трёх миллионов советских солдат, освобождавших территорию Украинской ССР от гитлеровских оккупантов и их пособников, отдали свои жизни за свободу, за то, чтобы нынешнее поколение украинцев получило шанс появиться на свет".