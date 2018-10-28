Владимир Зеленский намекнул на участие в выборах президента Украины (ВИДЕО)
28 октября 2018, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский актер Владимир Зеленский в своем номере в рамках комедийного шоу «Вечерний квартал» намекнул на вероятное участие в выборах президента страны. Видео с выступлением артиста доступно для просмотра на YouTube.
Представ перед зрителями, Зеленский рассказал, что последнее время «живет в кошмаре». По словам шоумена, все вокруг задают ему вопрос о планах на грядущую кампанию. Затем Зеленский порассуждал о плюсах и минусах возможного президентства.
В конце номера на сцену вышли коллеги комика по «Вечернему кварталу», которые принялись уговаривать его официально объявить о намерении баллотироваться. Зеленский в ответ сделал загадочное заявление: «Я идти в президенты не хо...тя, посмотрим».
Украинцы проголосуют за нового президента весной 2019 года. Согласно предположению киевского политолога Юрия Романенко, Владимира Зеленского «двигает» на выборы миллиардер Игорь Коломойский.
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