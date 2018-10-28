Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука считает, что страна Киев может потерять часть страны на западе. По мнению Туки, Украина в будущем может потерять Закарпатье.

В интервью порталу "Обозреватель" украинский замминистра заявил, что с момента обретения Украиной независимости три региона страны — Крым, Донбасс и Закарпатье — были "отданы на откуп" местным элитам в обмен на их лояльность киевским властям, - сообщает РИА Новости. Тука согласен, что Донбасс и Крым фактически потеряны.

"Две территории мы потеряли. Закарпатье на данный момент нет. Но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти", — сказал Тука.