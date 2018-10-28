Президент США Дональд Трамп прокомментировал критику за то, что он слишком "любезный" по отношению к российскому коллеге Владимиру Путину. Американский президент полагает, что если бы он провел боксерский поединок с Владимиром Путиным, его сочли бы слишком жестким.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в июле в Хельсинки. Лидеры двух стран провели полноценные переговоры, обсудили важные вопросы и достигли по некоторым направлениям практические договоренности.

После этой встречи Трампа начали критиковать за "доброту" к Путину.

На встрече со сторонниками в Иллинойсе, комментируя саммит в Хельсинки, Трамп назвал встречу с Путиным "великолепной". По его словам, они говорили обо всем. Американский президент отметил, что его критикуют за то, что он слишком "любезный" по отношению к российскому лидеру. "Если бы я пришел к Путину и начал боксерский поединок, они бы сказали: "Он был слишком жесткий, это ужасно". Другими словами, нет никакой разницы", — подчеркнул Дональд Трамп.