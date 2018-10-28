Политолог рассказал, что дорогой американский газ немцам не нужен
28 октября 2018, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкий политолог Александр Рар рассказал, что правительственная поддержка проекту строительства терминала для приема американского сжиженного газа – компромисс, предложенный властями Германии критикам «Северного потока-2».
«Американцы нажимают так, что им трудно протестовать. Меркель пошла на уступки США, чтобы убрать удары со стороны американцев по проекту «Северный поток-2». Понятно же, что этот проект будет реализован. Теперь российский газ будет конкурировать с американским сжиженным газом. Специалисты понимают, что американский сжиженный газ дороже и ему труднее прийти на европейский рынок, потому что в Европе русский газ. Это главный фактор в энергетической системе Европы и в ее энергетической безопасности», - объяснил эксперт. Об этом пишет НСН.
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