Депутат Рады Татьяна Черновол призвала взрывать военные склады в России
28 октября 2018, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины, советник министра внутренних дел Украины Татьяна Черновол призвала мстить России из-за взрывающихся на украинских арсеналах боеприпасах. Нардеп призвала взрывать военные склады в России, и это станет ответом на регулярные взрывы на военных складах на Украине.
"...у нас такая беда, в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас", — заявила Черновол в программе "Эхо Украины" телеканала "Прямой".
Из украинских СМИ известно, что за последние полтора года на Украине случилось несколько инцидентов на арсеналах, и из-за взрывов не стало почти половины боезапаса.
Другие депутаты Рады прервали речь Черновол, объяснив, что такими заявлениями можно развязать войну, и Украине в ней проиграет.
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