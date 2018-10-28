Трамп заявил о «желании России получать от США экономическую помощь»
28 октября 2018, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Иллинойс заявил о своей хорошей работе по развитию американской экономики – 11,7 триллионов долларов - и о «желании России получать от США экономическую помощь».
Президент рассказал своим сторонникам, что за свое президентство развил американскую экономику, и теперь не только Россия, но и многие страны хотят получить от Соединенных Штатов экономическую помощь.
В очередной раз глава Белого дома поругал Германию за то, что она платит России «миллиарды долларов в месяц» за газ, и в то же время «Европа хочет, чтобы США защищали ее и Германию от России».
Комментируя состоявшуюся в июле встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, Дональд Трамп заявил, что во взаимоотношениях с российским лидером «все отлично».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес