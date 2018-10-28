Трамп заявил о «желании России получать от США экономическую помощь»

Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Иллинойс заявил о своей хорошей работе по развитию американской экономики – 11,7 триллионов долларов - и о «желании России получать от США экономическую помощь». Трамп о своей победе на выборах: это худшее, что случалось с Россией

Президент рассказал своим сторонникам, что за свое президентство развил американскую экономику, и теперь не только Россия, но и многие страны хотят получить от Соединенных Штатов экономическую помощь.

В очередной раз глава Белого дома поругал Германию за то, что она платит России «миллиарды долларов в месяц» за газ, и в то же время «Европа хочет, чтобы США защищали ее и Германию от России».

Комментируя состоявшуюся в июле встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, Дональд Трамп заявил, что во взаимоотношениях с российским лидером «все отлично».