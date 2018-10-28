Канцлер Германии Ангела Меркель заинтересовалась пальто Владимира Путина. Президент России Владимир Путин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Федеральный канцлер Германии Ангелы Меркель и Президент Франции Эммануэль Макрон собрались вчера в Стамбуле.

Эрдоган, Макрон и Меркель были одеты в костюмах, а Путин еще и в пальто. Немецкий канцлер поинтересовалась на русском языке: "Сибирское пальто?". Оказалось, пальто у российского лидера не сибирское.

Видео, как Меркель задала Путину вопрос о пальто на русском языке, разместил на своем сайте телеканал RT.

В Стамбуле между глава четырех стран состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, мерам по продвижению процесса политического урегулирования.

По итогам переговоров Путин, Эрдоган, Меркель и Макрон приняли Совместное заявление.